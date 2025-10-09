Llave encontrada en calle Saavedra
“Hola, buenas tardes. Quería informarles que encontré esta llave tirada por calle Saavedra. Cualquier cosita el dueño que se comunique conmigo. Dejo mi celular 3329 382739”.
