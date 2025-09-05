Llave encontrada en calle Oliveira Cézar
"Hola, buen día. Encontré esta llave en calle Oliveira Cézar al 1500 más o menos. Quisiera dar con su dueña. Mi nombre es Estefanía. Se pueden comunicar a este número 3329 466441 así coordinamos y se la hago llegar".
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión