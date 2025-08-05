Llave de auto extraviada
“Quería saber si podría subir una imagen que le voy a pasar. Perdí las llave del auto y quería saber si podían difundir. Quizás llego a encontrar quien las encontró”, escribieron. En caso de hallarlas comunicarse al 3329 47-5496.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión