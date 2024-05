Valentina escribió: “Hoy viajé con mi hija en colectivo, línea 522 Río Tala- San Pedro, y la rampa estaba trabada. En realidad, es el único adaptado que tienen funcionando a medias. Deberían de tener el cuidado de hacerle mantenimiento. Debe de llevar algo para que funcione, aceite, grasa, no sé, pero qué les puede importar, si ellos pueden subir normalmente. Bah, no deben viajar jamás en sus propios micros. Agradecer al chófer y al vecino de Río Tala que hicieron que Andrea pueda subir y viajar, cosa que debería ser normal para ella y no vivir estas situaciones”.



