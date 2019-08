Lima2019 Martín Alsogaray: "Estuve muy lejos de mi mejor versión"

La incursión sampedrina en los Juegos Panamericanos Lima 2019 terminó el sábado con el timonel Martín Alsogaray quien fue el único que no pudo subirse al podio porque clasificó séptimo en la clase sunfish de yachting, deporte que se desarrolló en la bahía de Paracas, 261 kilómetros al sur de la capital de Perú.

El deportista de Náutico dialogó con La Opinión desde la sede del certamen continental y dejó en claro que no fue su mejor torneo porque, por diferentes factores, no logró su objetivo de obtener una medalla: "Estuve muy lejos de mi mejor versión, sumado al altísimo nivel de los competidores hizo que no llegue al objetivo. No llegué al 100% a la competencia y tomé malas decisiones durante que me condicionaron para todo el evento".

Alsogaray fue intervenido quirúrgicamente de apendicitis 24 días antes del inicio de las regatas, situación que lo obligó a modificar su planificación y no llegó en su mejor formar física. En relación a su salud, señaló: "Al no estar al 100% implica tomar mayores riesgos y tampoco estuve en mis mejores días de inspiración. Además de lo físico, estuve engripado con fiebre que se nota en el estado general en una competencia tan importante".

Por último, Martín, que estará hoy en la ceremonia de clausura en el estadio Nacional, dejó en claro que fue "emocionante" ser parte de la delegación de Argentina en Lima 2019 y que lo tomó como un "privilegio" y con mucha "responsabilidad". Y, sobre su futuro, aseveró: "La próximo es tomarme unos días para descansar y evaluar opciones un poco más frío. Aunque claro que me gustaría una revancha dentro de cuatro años".