Lima2019 Brenda Rojas, medallista de bronce: "Dimos pelea y quedamos conformes"

Brenda Rojas está contenta y su rostro y sus palabras son fiel reflejo de ellos. No es para menos minutos después de haber recibido la medalla de bronce por su tercer puesto en K4 500 metros en los Juegos Panamericanos junto a Micaela Maslein, Magdalena Garro y Sabrina Ameghino y conseguir lo que, tal recalcó, tenía en el horizonte: "Quería la medalla si o si y estamos muy contentas. Obviamente queríamos la de oro pero no pudimos".

En contrapartida, manifestó que a diferencia del "año pasado" dieron "pelea" y por ello quedaron "conformes", porque dejaron "todo como siempre" y es lo que lograron. Y añadió: "Era un resultado previsto pero nunca se sabe el resultado, no se puede subestimar a los otros botes".

Sobre la regata, sostuvo que salieron "muy bien" y que se fueron "quedando un poco" aunque se sintieron "bien": "Pudimos hacer la estrategia que habíamos planteado que era salir fuerte, regular y tener una levantada al final".

Además, admitió que el oro conseguido previamente en la misma prueba pero masculina por Gonzalo Carreras, Juani Cáceres, Manuel Lascano y Ezequiel Di Giácomo las "emocionó mucho" y les dio "confianza y adrenalina. "Estabámos a la mañana moqueando de alegría y eso fue una inyección linda que arranquen así los Juegos Panamericanos".

Por último, se refirió a la prueba de K2 500 metros en la que comenzará a participar el lunes con Garro y dejó en claro que tienen confianza con que lograrán clasificar a la definición: "No sé qué posibilidades tenemos de podio, no me gusta decirlo a mí. Me gusta que se de en el agua si es que se va a dar, hagan mucha fuerza para que eso pase".