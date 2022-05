Lima apuntó a Visca en el caso secuestro y abuso: “Tal vez orquestó todo para tapar sus propios delitos”

Este jueves tendrá lugar ante el juez de Garantías la audiencia para resolver la solicitud de prisión preventiva que la fiscala María del Valle Viviani hizo contra los cinco detenidos en el marco de la investigación de la causa conocida como secuestro y abuso, denunciada por el abogado Pablo Visca y por un joven de 30 años que aseguró que fue privado de la libertad y vejado sexualmente.

Viviani pidió la preventiva para los cinco detenidos, aunque al único que le imputó el delito de abuso sexual fue al policía Carlos Devito. Al resto, los hermanos Maximiliano y Lucas Ramos, Isaías Luppi y Ramiro Mansilla, los acusa de privación ilegítima de libertad y hurto.

Este martes, en Radio Cuarentena, el abogado de los hermanos Ramos, el reconocido penalista nicoleño Hugo Lima (h) adelantó que en la audiencia del jueves solicitará la liberación de sus defendidos porque considera que no hay elementos para imputarles un delito de la gravedad del que están acusados, que tiene una pena en expectativa de entre 10 y 25 años de prisión.

“Voy a pedir que los liberen”, dijo y detalló: “Estamos planteando que ese delito no existe, que debe haber una recaratulación y la libertad”.

“En esta película, que existe y existía, porque esto pasó varias veces, han participado de cosas con drogas, fiestas negras, sexo, cosas que por ahí uno no está acostumbrado pero existen, por ahí se tergiversan cosas y entendemos que es lo que ha pasado acá, que pueden ser cosas graves moralmente pero no jurídicamente, penalmente”, señaló respecto de los hechos.

“Creemos que no hay situación delictiva, todos fueron voluntariamente y resultaron víctima de la misma cosa que es el consumo de drogas, que constitucionalmente está permitido, es un acto privado, de la intimidad, como la parte sexual. De ahí, el desmadre de tres días drogados y hacer cualquier cosa, bueno, puede pasar cualquier cosa”, analizó.

En ese marco, Lima analizó los hechos denunciados y cuestionó al abogado Pablo Visca, particular damnificado y uno de los denunciantes al plantear una hipótesis relacionada con que podría haber radicado la denuncia para “tapar sus propios delitos”.

“Muchos hablan que Visca era el que suministraaba estas drogas, por lo que tal vez puede ser para tapar eso, que es un delito grave, a veces el particular damnificado lo hace para tapar su propio accionar, para mí tendría que estar sentado en el banquillo con todos, de acuerdo a cómo se plantearon las cosas”, consideró Lima.

El abogado de los hermanos Ramos fue más allá en su hipótesis: “Es muy probable que todo esto haya sido orquestado por este abogado para tapar sus propios delitos, es mi teoría del caso. Entonces mandó a denunciar esto así para, por ejemplo, sacar del medio a estos chicos”.

“Esto ha tomado una dimensión mediática por el hecho en sí, porque a todos nos impresiona que ocurran estas cosas pero bueno, ocurren”, analizó Lima.

Para el penalista, los relatos coincidentes entre denunciantes y denunciados respecto de los hechos permiten aseverar que las cosas que cuentan ocurrieron, con la diferencia de que unos plantean que hubo sometimiento y otros que todo pasó con consentimiento de las partes.

“Puede haber habido una deuda de drogas, una locura de drogas, que es común en los efectos adversos de la cocaína tras estar tres días sin dormir, hasta pueden haber imaginado un montón de cosas. Pero de la propia declaración de la supuesta víctima no surge que haya estado privado de la libertad”, analizó.

Respecto de sus defendidos, expuso que tienen una “tremenda adicción a la cocaína” pero “no son delincuentes, no tienen antecedentes”, y que en cualquier caso “lo único que se les puede cuestionar es una cuestión sexual que está dentro de su intimidad y esta adicción a las drogas y a fiestas de este tipo”.

El abogado puso de relieve que las versiones que sindican a Maximiliano Ramos como presunto líder de una banda dedicad a la venta de drogas no aparece en ningún momento en el expediente y no es materia de investigación.

“No había una banda, era un grupo de jóvenes que se reunían a drogarse y a matarse, menos el abogado eran todos jóvenes de entre 20, 25, 27 años, que se juntaban a drogarse y a matarse. Hemos pedido hasta internaciones porque han estado con síndrome de abstinencia”, reveló.

Lima planteará al juez de Garantías, que todo indica que será el subrogante Ricardo Prati, que hay riesgo para la salud de sus defendidos si continúan detenidos. “Ellos no están acostumbrados a estar presos, son chicos que no han delinquido, se han dedicado a drogarse y esas cosas pero no han delinquido”.

“Esto fue una fiesta de las tantas que han hecho y se han pasado de rosca en cuanto a lo que consumieron”, consideró Lima.

Consultado sobre la situación del mayor de los hermanos, Maximiliano, quien tenía orden de detención y se entregó en la sede de Prefectura Naval de Zárate, el abogado sostuvo que su decisión de entregarse voluntariamente debería ser considerada a su favor.

“Cuando él se entera que puede haber sido ordenada su detención, se presentó, se puso a derecho para que se investigue lo que realmente pasó o si fue un invento para tapar otras cosas o si fue un acto producto de las drogas que te hace decir cualquier cosa”, dijo Lima.

Para el abogado, no estamos ante “una película de narcos” sino ante “una de excesos de todo tipo” y graficó: “Ninguno tenía dónde caerse muerto económicamente, es más tenían problemas económicos por el alto consumo, porque la droga es cara y hace que no trabajes, que consumas alcohol, cigarrillos, produce un montón de cosas”.

“Sólo ellos lo saben y capaz que ni se acuerden, pero acá no hay una banda de narcotraficantes ni nada que se le parezca, no hay nada de eso en la investigación, en el expediente”, explicó.

“La deuda estaba antes y hubo mil fiestas, es probable que tenga la deuda pero de ahí a todo esto, yo creo que han pasado cosas raras pero eran amigos, consumían juntos, hacían fiestas sexuales, se introducían cosas en el ano, hay millones de contradicciones, acá hay una cosa producto del consumo de drogas y la cosas que produce”, dijo sobre los hechos.