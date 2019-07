Lima 2019: Todo lo que hay que saber sobre los Juegos Panamericanos

A nueve días del inicio oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019 donde La Opinión Semanario estará como único medio acreditado de San Pedro para seguir desde el lugar de los hechos las participaciones de los timoneles Martín Alsogaray y Eugenia Bosco y los palistas Gonzalo Carreras y Brenda Rojas, todo lo que tenes que saber del evento que paralizará Perú por dos semanas.

¿Cuánto se extiende Lima 2019?

Oficialmente, la inauguración será el 26 de julio en el Estadio Nacional de Lima y el cierre el 11 de agosto. Sin embargo, habrá actividades desde el 24 de julio.

¿Cuántos atletas participarán?

Habrá 6.680 atletas de 41 delegaciones de toda América que competirán en 39 deportes y 61 disciplinas.

Delegación de Argentina

Serán más de 500 los representantes nacionales en Lima 2019 teniendo en cuenta los deportes colectivos e individuales, entre ellos los cuatro de San Pedro. En los Juegos Panamericanos Toronto 2015 la delegación nacional fue séptima en el medallero, posición que se intentará mejorar a pesar de que el gobierno de Mauricio Macri ajustó el presupuesto al deporte.

¿Cuántas sedes hay?

En total son 19, la mayoría en el interior de Lima y otras en las afueras como canotaje (Huacho, 148 kilómetros hacia el norte) y yachting (Paracas, 261 kilómetros al sur).

¿Todos los deportes entregan plazas a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, 2020?

No. Las 23 disciplinas panamericanas que serán clasificatorias son: atletismo, bádminton, handball, clavados, ecuestre (doma clásica, concurso completo y salto), hockey, karate (kata y kumite), nado sincronizado, natación, pentatlón, levantamiento de pesas, skatebording, surf, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, vela y waterpolo. En el caso de los sampedrinos que competirán en vela, Argentina ya tiene su plaza en nacra 17 por lo que Eugenia Bosco no tiene la obligación de conseguirla y la clase sunfish en la que estará Martín Alsogaray no es olímpica.

Mascota

Se llama Milco y surgió de una votación abierta al público vía internet en la que participaron alrededor de 45 mil personas. Está basado en un cuchimilco, una estatuilla perteneciente a la cultura Chancay desarrollada en la costa central del Perú que representa el histórico pasado que enorgullece a los limeños.

¿Desde qué año se realizan los Juegos Panamericanos?

Se empezaron a desarrollar en 1951 y la primera edición fue en Capital Federal donde Argentina, por única vez en su historia, ganó el medallero. Después, Cuba en 1991 en La Habana cortó la hegemonía de Estados Unidos que lleva seis victorias consecutivas.

¿Cuándo será la próxima edición?

-Del 6 al 22 de octubre de 2023 en Santiago de Chile, país que recibirá los Juegos Panamericanos por primera vez.

La Opinión estará en Lima

La Opinión es el único medio de San Pedro acreditado a los Juegos Panamericanos y estará en Lima siguiendo la labor de los cuatro sampedrinos entre el 26 de julio y 5 de agosto. Desde el lugar de los hechos, Emir Diamante brindará información relacionada a los atletas locales y cómo se vive el evento internacional histórico para el país incaico.