Lima 2019: El Enard premiará con dinero a los medallistas sampedrinos en los Juegos Panamericanos

El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) informó a través de su sitio web que premiará con dinero a todos los atletas, incluidos los de San Pedro, que fueron medallistas en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en base al esquema diagramado y aprobado por el Directorio Ejecutivo previo a la cita continental.

El palista Gonzalo Carreras percibirá un monto por la medalla de oro lograda en el K4 500 metros junto a Manuel Lascano, Juan Ignacio Cáceres y Ezequiel Di Giácomo en la albufera Medio Mundo en Huacho. Brenda Rojas, en tanto, cobrará por las preseas plateada en K2 500 con Magdalena Garro y la de bronce junto a, además de la marplatense, Sabrina Ameghino y Micaela Maslein en K4 de la misma distancia.

La navegante Eugenia Bosco, por su parte, será beneficiada por el segundo puesto en nacra 17 con el timonel Mateo Majdalani en la bahía de Paracas.

Además, el Enard informó que como los tres deportistas locales cumplieron el objetivo que se les trazó en el año (medalla en los Panamericanos) para percibir una beca por mes, la mantendrán desde septiembre a diciembre.

Previo a Lima 2019, en la entrevista que Rojas brindó a La Opinión se refirió a la importancia de los Juegos Panamericanos para subirse al podio y revalidar la beca teniendo en cuenta que en el último año el gobierno de Mauricio Macri ajustó el presupuesto del deporte y desde que Diógenes de Urquiza se hizo cargo de la Agencia de Deporte Nacional se exigen mejores performances: "Si exigen resultados no lo veo mal porque hay que entrenar enfocados y traer resultados porque sino no se justifica. Hay que obtener resultados y con ellos exigir o no porque te van a dar lo que mereces. No apoyo para nada que no nos controlen, está perfecto porque así uno no está cómodo. Hay que revalidar, todos los años o cada el tiempo que ellos propongan, las becas. Yo lo veo bien, obviamente mientras más apoyo tengamos mejor, pero está bien que nos aprieten las clavijas".

Carreras, por su parte, sostuvo en su momento que son concientes de que "para seguir teniendo apoyo y una muy buena beca" deben "lograr resultados en los Juegos Panamericanos". Y analizó: "Como a todo el mundo la beca no va de la mano con lo que suben las cosas y tenemos que tener un buen resultado para conseguir un buen apoyo después de los juegos".

En Perú, la delegación de Argentina cosechó 101 medallas en la que fue la mejor actuación histórica sin tener en cuenta las ediciones Buenos Aires 1951 y Mar del Plata 1995.