Liga Sampedrina: el próximo fin de semana no habrá fútbol por el Día del Trabajador

El próximo fin de semana no habrá actividad en ningún certamen de la Liga Sampedrina (LDS) porque los clubes decidieron en la reunión de delegados que se llevó a cabo este lunes en el salón Pedro Barri no programar partidos a raíz de que el domingo 1° de Mayo es feriado por el Día Internacional de los Trabajadores.

Atlético Baradero propuso suspender la jornada y en la votación la moción se impuso a la de desarrollar los cotejos previstos en los fixtures de cada campeonato, la cual fue presentada por América, 11 a 8.

“Todas las categorías del fútbol de varones y el femenino se suspende y se pasa al próximo fin de semana. Es por el feriado, desde Atlético argumentaron no jugar la fecha por el Día del Trabajador y posiblemente la gente aprovecha para viajar y también en Baradero hay una fiesta programada a la que asiste mucha gente y le iba a restar público en las canchas. El tema de que la Policía pueda cobrar doble por ser feriado no es así porque es domingo, eso no era problema aunque se planteo en la mesa”, explicó el presidente de la LDS, Fernando Essers, a La Opinión.

Los Apertura para Primera A y B masculinos tienen por delante la sexta fecha. En la elite deben enfrentarse Central Córdoba-Sportivo, Mitre-La Esperanza, Atlético-Rivadavia, General San Martín-Banfield e Independencia-Paraná. El líder es la I con 13 puntos, uno más que el Rojo. El Albirrojo está tercero con 10 y más atrás, luego de la quinta jornada que se desarrolló el fin de semana, quedaron Sportivo, General San Martín y Atlético. En el fondo, la lucha por no descender tiene a Rivadavia, La Esperanza, Banfield y Central Córdoba.

En el ascenso, en tanto, deben jugar Alsina-La Roca, Agricultores-Portela, Defensores Unidos-Las Palmeras y Fundición-América. CADU manda con 15 puntos producto de todas victorias y si derrota al conjunto de Río Tala en su próxima presentación logrará el título y ascenso. También le alcanza con un empate si Alsina no sonríe.

El certamen para mujeres, por su parte, tuvo el domingo pasado la sexta fecha de la primera fase y se volverá a detener como en Semana Santa. Restan tres jornadas para concluir la etapa clasificatoria y los dos líderes de cada grupo irán a semifinales.

Próxima fecha

Zona A

América-Atlético

Agricultores-La Roca

Paraná-Las Palmeras

Rivadavia-Defensores Unidos

San Roque-Central Córdoba

Zona B

Fundición-General San Martín

Mitre-Independencia

Banfield-La Esperanza

Pescadores-Alsina

Sportivo-Portela