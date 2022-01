Liga Infantil: se reanuda el Clausura, pero con menos partidos tras una reñida votación

La Liga Infantil (LDS) reanudará el próximo sábado el Clausura Horacio “Pinocho” Velo tras el parate por la tercera ola de coronavirus, pero lo hará con un formato diferente al que se estableció con menos partidos tras una reñida votación que se realizó el lunes por la noche en una reunión en la sede de calle Salta.

“Hubo tres mociones: pausar este torneo para jugar el de Verano y retomar este después de que termine el de Verano; jugar la primera ronda y pasar a la fase final; o jugar como ya estaba pautado. La votación fue bastante pareja, por un voto se decidió dar por terminada la fase clasificatoria en la primera ronda y pasar a la fase final”, detalló a La Opinión el presidente de la institución, Eduardo Oilher.

Independiente de Río Tala. Foto: Liga Infantil.

Es por ello que este sábado se llevará a cabo la quinta y última fecha de la primera fase en la que se enfrentarán América-Agricultores e Independencia-El Tanque en la zona A; Los Andes-Independiente de Río Tala e Impacto Pescadores en la B; Central Córdoba-Rivadavia y Mitre-Fundición en la C; Defensores Unidos-El Porvenir y Paraná-Sportivo en la D. Quedarán libres Atlético, San Roque, Villa Igoillo y Castro F.C.

En U9 femenina junto a 2013 y 2014 masculina habrá campeones por cada aglomeración porque no se jugarán cruces de eliminación directa. En contrapartida, en U12 de mujeres más 2009, 2010, 2011 y 2012 de varones los dos líderes de cada grupo clasificarán a cuartos de final. No habrá segunda rueda y hubo instituciones que no quedaron conformes porque en la primera ronda tuvieron menos encuentros de local que otros y, en consiguiente, recaudaron menos dinero para sus arcas y no podrán hacerlo en la segunda.

El cambio fue para poder desarrollar el Torneo de Verano, que comenzará una vez concluido el Clausura, y que se despida la categoría 2009. Dicha propuesta también fue a sufragio y ganó la moción de que esa división también dispute el certamen estival.