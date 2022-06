Liga Infantil: los árbitros aceptaron dirigir y se reanuda el Apertura

La Liga Infantil (LDI) informó este miércoles por la tarde que el próximo sábado se reanudará el Apertura, tras el parate el fin de semana pasado a raíz de la negativa de los árbitros a dirigir los partidos programados descontentos por un fallo del Tribunal de Penas correspondiente al partido de la novena jornada entre los equipos de la división 2010 entre Mitre y Los Andes.

“Luego de la reunión mantenida con el cuerpo de árbitros, evaluar la situación planteada y analizar algunos aspectos, los mismos nos manifestaron la intención de dirigir el próximo fin de semana”, expresó en un comunicado la Comisión Directiva que preside Eduardo Oilher. Más allá de la resolución, lo planteado por los colegiados de que al entrenador del Rojo expulsado se le imponga una sanción y se le revoque la advertencia que recibió de parte del órgano encargado de impartir justicia se seguirá tratando en la siguiente semana.

Así, el certamen para las divisiones femeninas U10 y U12 y las masculinas 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 retomará el 11 de junio con el cronograma ya establecido de antemano para la décima jornada. Se enfrentarán Agricultores-Paraná, Rivadavia-Central Córdoba, Defensores Unidos-El Tanque, Los Andes-Impacto, General San Martín-Sportivo, Villa Igoillo-Independiente de Río Tala, América-Atlético, El Porvenir-Pescadores, Fundición Mitre e Independencia San Roque. Quedará libre Castro F.C.

La postura de los árbitros

Previo a que se confirme el regreso del Apertura, el designador de jueces Miguel Oilher dio a La Opinión la versión de los colegiados y sostuvo la disconformidad con el órgano encargado de impartir justicia porque “una expulsión, justificada o no, merece una sanción”.

Quien se desempeña en ese rol desde hace casi una década detalló, desde su óptica, cómo se sucedieron los hechos el sábado 28 de mayo en la cancha de Mitre: “Fue amonestado el entrenador de Mitre, justificado o no, por ingresar a la cancha un par de pasos. Empezó a pedir explicaciones de porqué había sido amonestado, no quería que el juego se reanudara y el árbitro, justificado o no, lo expulsó. En el segundo tiempo, un nene cayó desvanecido e ingresaron varias personas a llevar la camilla. El árbitro no expulsó a nadie porque entendió la situación de un nene en el piso. Ahí hubo dirigentes de Mitre que gritaban desde una esquina y todo eso figura en el informe que hizo el árbitro”.

“Salió por el boletín oficial -continuó- que sólo había una advertencia al entrenador y a Mitre cuando en el informe figura una expulsión, que fue antes del ingreso de varias personas a la cancha. Ahí actuamos en disconformidad porque no nos parece correcto”.

A sabiendas de que clubes manifestaron su enojo porque los jueces comunicaron la decisión a menos de 24 horas del arranque de la jornada y tenían el kiosco armado y el transporte para viajar reservado, Oilher aclaró que él se notificó del fallo del Tribunal de Penas a través del boletín oficial el viernes a las 13.00: “Me comuniqué con el presidente (Eduardo Oilher) para ver si quedaba así el fallo, me dijo que sí y ahí empezamos a charlar con los árbitros. Se plantearon tres posturas en disconformidad con el fallo y ganó por mayoría, cerquita, la postura de no dirigir. Eso se comunicó el viernes a las 19.00. Por ahí no quedó bien visto, porque era un poco tarde”.