Las elecciones en la Liga Deportiva Sampedrina tendrán lugar el lunes 25 de marzo y hay dos listas enfrentadas para conducir por dos años los destinos de la máxima entidad del deporte en la ciudad.

Por un lado, el actual presidente Fernando Essers encabeza la lista oficialista que busca un nuevo mandato; por el otro, el exfutbolista Luis Montes, que en la última elección acompañó a Celso Cejas, lidera una nómina de la que participan funcionarios del Gobierno y que tiene respaldo del intendente Cecilio Salazar.

La situación es un tanto extraña en la medida en que Essers fue apoyado por Salazar hace dos años e incluso había funcionarios de su gabinete en la lista, entre ellos Laura Monfasani, que ahora forma parte de la nómina opositora, y Carlos García, histórico dirigente de la Liga, y hasta el ahora subsecretario de Servicios Públicos y expresidente del Consorcio del Puerto, Eliseo Almada.

No es la única sorpresa: Salazar apoyó la última vez a la lista de Essers contra la de Celso Cejas, hermano de Hugo Cejas, a quien antes había apoyado, que llevaba a Montes como vice, y ahora respalda a la de Montes, donde además aparecen Andrés Sánchez y Carlos Jaime, integrantes de la gestión anterior.

Para sumar confusión, la subsecretaria de Género, que acompañó a Essers pero luego renunció y ahora lo enfrenta, fue una de las máximas críticas a la lista de Cejas, a cuyos miembros ahora acompaña, e incluso fue uno de los arietes de la acusación por malos manejos económicos de la gestión anterior, de la que Sánchez y Jaime eran parte fundamental.

Las elecciones en la Liga Deportiva concitan interés en la política y el intendente Cecilio Salazar no es ajeno, una vez más. En esta oportunidad decidió apoyar la lista opositora e incluso encabeza reuniones para lograr respaldo de los clubes que deben votar.

Son 13 e incluyen a Pescadores y a Náutico, porque no sólo de fútbol es la liga. Agricultores de Gobernador Castro, América, Banfield, Central Córdoba de Santa Lucí, Defensores Unidos, General San Martín de Pérez Millán, Independencia, La Esperanza, Las Palmeras de Río Tala, Mitre y Paraná.

No pueden abstenerse en la votación, por lo que el delegado del club debe emitir su voto. La única posibilidad de no votar es no concurrir. Así, si están todos presentes, quien logre siete voluntades presidirá la Liga Deportiva.

La lista oficialista de Fernando Essers, expresidente de la Liga Infantil y exidirigente de Mitre, está integrada por dos históricos de Paraná, Jorge Schallibaum y Gustavo Seery, más Roberto Pío Martínez, Pablo Cabrera y Gustavo Díaz.

La opositora, que encabeza Luis Montes, la integran además de Andrés Sanchez, Laura Monfasani y Carlos Jaime, el presidente de la peña de Boca, Pablo Vigne, y Javier Gorbarán.