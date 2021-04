Libres del Sur: Campaña Tierra para Vivir

La Argentina es el séptimo país con mayor territorio en todo el mundo, y lo tremendo es que ese territorio, esta desigualmente distribuido, lo que hace que a las vez que el 92 por ciento de su población este apostada sobre el 2 por ciento del territorio., en grandes ciudades.

Esa sobrepoblación en ciudades, entre otras consecuencias, hace que millones de ciudadanos, sean expulsados por alto valor la tierra, afectando el derecho a la posibilidad de acceder a su terreno, por lo cual alquilar una vivienda hace que sea su mayor sueño.

La falta de políticas públicas en todos los ámbitos de gobierno, en particular en lo municipal y provincial, hace necesario que se comiencen abrir debates sobre el tema, para empezar a charlar cuestiones que se dejaron de discutir en la Argentina.

La Constitución Nacional garantiza el derecho a la propiedad privada expresando que el estado debe emplear todos sus recursos para garantizar este derecho.

Además la misma constitución en su artículo 14bis establece que todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda digna y que el estado debe poner todos los recursos a su alcance para garantizar ese derecho.

Lamentablemente Observamos que en la mayoría de los casos el estado, tanto Municipal como provincial, ponen todos los recursos para garantizar el derecho a la propiedad y no hace exactamente lo mismo para garantizar el derecho a la vivienda digna de todos sus habitantes.

A su vez la ley provincial 14.449 establece que todos los ciudadanos bonaerenses tengamos derecho a un terreno propio, entre otras cuestiones.

Es por esto que desde Libres del Sur Regional Noroeste de la Provincia de Buenos Aires Lanzamos oficialmente la Campaña “Tierra para Vivir” la cual desarrollaremos en forma simultánea en 40 ciudades de la segunda, cuarta y séptima sección electoral del interior de nuestra provincia.

La mencionada campaña consta de once actividades, que de desarrollaran a partir de esta gacetilla durante los meses de abril, mayo, junio, Julio y agosto



Entre las distintas actividades en la cual consistirá la campaña, podemos mencionar

Difusión del articulo 14bis de la Constitución Nacional, la ley provincial 14.449 para que los ciudadanos tomen conciencia y se informen de sus derechos.

También se promoverá un registro popular de tierras, para que todos los ciudadanos que no tengan un terreno propio, puedan registrarse libremente y sin Clientelismo, para luego presentárselo a los municipios y al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, exigiendo respuestas concretas a la gran demanda que se está viviendo.

También se les solicitara a los Honorables Concejos Deliberantes y Municipios la puesta en marcha de las mesas de habitad, en los Municipios donde no se ha creado, y que se ponga en marcha en los municipios donde ya fue creada, y de esta manera ponerse a trabajar como lo indica la ley 14.449.

Además, se realizarán volanteadas y campañas por las redes sociales, con el objetivo que la ciudadanía tome conciencia que el tema de la tierra para vivir tiene solución, en la medida en que el gobierno tome el toro por las astas.

Creemos firmemente que no puede existir un ciudadano que no tenga su propio hogar, los sectores populares, no pueden viviendo en terrenos fiscales o en mejor de los casos pagando alquileres desorbitantes, que, sumado a la pandemia y a las consecuencias sociales y económicas, falta de trabajo e inflación se complica mantenerse al día con los mismos.



Prensa Libres del Sur

Enrique Ferroni Carles, referente de Libres del Sur en San Pedro