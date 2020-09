Ley de Asociaciones Civiles: El Concejo Deliberante respaldó el proyecto que trata la Cámara de Senadores provincial

La Cámara de Senadores de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires trata la Ley de Asociaciones Civiles en la que se establecen una serie de beneficios a los clubes de barrio bonaerenses, entre ellos los de San Pedro, y el Concejo Deliberante respaldó hoy en sesión ordinaria la iniciativa.

En el Salón Dorado de la Municipalidad, los ediles del Frente de Todos que presentaron la ordenanza y los de Juntos Por el Cambio aprobaron de forma unánime el acompañamiento a la legislación que ya avaló la Cámara de Diputados provincial y es probable que lo mismo haga la de Senadores aunque también puede proponer cambios en algunos ítems.

La primera en referirse a la Ley de Asociaciones Civiles fue Tamara Vlaeminck de la oposición quien consideró que es "muy importante" y detalló por qué: "Los que somos peronistas siempre hablamos de la comunicad organizada y creemos que este proyecto tiene que ver mucho con eso. Sabemos que hay vecinos y vecinas que se organizan en pos del bien común y están siempre para la sociedad. En San Pedro tenemos muchos deportistas que pasaron por los clubes de barrio y que hoy son grandes en sus profesiones".

Posteriormente, Iván Paz del oficialismo dejó en claro que apoyan el proyecto y acompañaron la iniciativa del Frente de Todos porque "los clubes" generan "innumerables beneficios a la comunidad en general". Y agregó: "Más allá de cualquier contexto económico siempre se han sabido mantener y salir adelante. Cualquier herramienta que pueda generarse para ellas seguro es una bendición. Sabemos que cada peso que tienen que juntar para poner algo en marcha es una odisea y el trabajo de gente que lo hace desinteresadamente. Son un espacio de contención para un montón de chicos y grandes que van a socializar".

La Ley de Asociaciones Civiles también abarca, además de los clubes de barrio, a centros de Jubilados y Culturales; Sociedades de Fomento, Jardines comunitarios y Organizaciones de Comunidades Migrantes y es muy provechosa para todos ellos.

El plan fue presentado por el diputado Facundo Tignanelli y el senador Emmanuel González Santalla, ambos del Frente de Todos y el segundo también presidente del bloque. A nivel local, a excepción de Náutico y Pescadores todos entran en la definición de "club de barrio" de la Nación: "Asociaciones civiles que no tienen como objetivo tener ganancias económicas sino desarrollar actividades deportivas no profesionales, poner sus instalaciones a disposición para la educación no formal y el fomento cultural de todos sus asociados y la comunidad a la que pertenecen". Además, deben tener personería jurídica, más de tres años de antigüedad desde su constitución formal y entre 50 y dos mil socios.

Entre las utilidades que tendrán las entidades deportivas sampedrinas cuando la ley se apruebe y entre en vigencia sobresalen que se las declarará de "interés público" y para regularizar su personería jurídica deberán presentar documentación desde 2015 en adelante (se condonan deudas de documentos hasta diciembre de 2014). Además, se las exceptuará del pago de impuestos provinciales y del inmobiliario sólo a quienes son monotributo G.

Otras facultades serán el "asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito en las presentaciones a realizarse en sede administrativa y en los procesos" a excepción de las "cuestiones de materia laboral y penal donde el club sea parte demandada"; y la imposibilidad de embargar y ejecutar "todo inmueble y sus accesorios". Por último, mientras se extienda la emergencia sanitaria en Buenos Aires, contarán con "tarifa cero" en "servicios públicos de agua, gas, electricidad, internet y telefonía fija o móvil".