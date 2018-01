Leonardo Corti: "San Pedro es una ciudad linda y cómoda para tener un equipo en otra categoría"

Leonardo Corti es uno de los pocos futbolistas de San Pedro que se pudo afianzar en el máximo nivel del fútbol argentino y mantenerse. A los 36 años, el arquero de San Martín de San Juan inició el jueves una nueva pretemporada con su equipo en Mar del Plata donde estará hasta el 17 de enero.

El Santo, acostumbrado a mirar la tabla de los promedios, marcha octavo en la Superliga con 20 puntos producto de seis victorias, dos empates y cuatro derrotas y, de sostener la posición cuando se cumplan las 27 fechas, se clasificará a la Copa Sudamericana 2019. “Nosotros siempre estamos viendo el tema del promedio, somos un equipo del interior y tenemos los pies sobre la tierra. Más allá que ahora estemos con posibilidades de entrar a una copa, siempre miramos de reojo el promedio que es lo que más nos importa”, recalcó Corti en sus primeras palabras vía comunicación telefónica con La Opinión.

El deportista local se refirió luego a su actualidad y admitió que se siente "bien en el equipo y la ciudad" y que su familia también "está cómoda" en tierras cuyanas. Al mismo tiempo, le dejó un mensaje a los jóvenes que están atravesando el camino que él superó: "No es fácil la carrera ni llegar. Si lo disfrutas no se hace difícil pero obviamente no es fácil la carrera ni llegar. Disfrutándolo y pasándola bien se hace mucho más fácil. Hay que tener constancia y entrega, sin eso no se da.

Además, el guardametas contó que sigue "por Facebook y sus hermanos" los certámenes de la Liga Sampedrina (LDS) y recordó sus inicios en el fútbol infantil de Los Andes: "Éramos una linda bandita que nos iba muy bien y ganábamos (se ríe). Viajábamos a jugar los provinciales, la pasábamos bien".

Leonardo está en salón de la fama local junto a colegas como Jorge “Chino” Benítez, Juan Estrada y Andrés Franzoia, futbolistas que aprendieron a patear la pelota en San Pedro, fueron captados por entrenadores de clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, tras debutar, se establecieron en la primera división nacional. El hermano del Secretario de Gobierno de Cecilio Salazar, Silvio, manifestó que percibe ese reconocimiento por parte de sus conciudadanos pero que no lo moviliza: "Son muy pocos jugadores de San Pedro, hace muchos años que me fui y tengo reconocimiento pero no voy a buscar eso sino a estar con mi familia y amigos y pasarla bien. Obviamente andando por la calle siento ese reconocimiento pero no me hace ni más ni menos feliz".



Luego, se refirió a la participación de Paraná y Las Palmeras en el Federal C y aseguró que "está bueno" que dos clubes compitan porque entiende que a la ciudad siempre le faltó "apoyo economico" para quienes encararon certámenes nacionales. "Se hace difícil sin ese apoyo. Es una ciudad linda y cómoda para tener un equipo en otra categoría y es una pena que no haya un sponsor que banque los gastos cotidianos que tiene el fútbol", añadió.

Por último, Leonardo reconoció que tiene en mente retirarse en San Martín de San Juan pero que no sabe que pasará a mediados de 2018 cuando se "renuevan los planteles". Eso sí, dejó en claro que tiene "ganas de seguir" y que hay Corti para rato.