Leche vencida: cómo hacer la denuncia ante Defensa al Consumidor

El lunes, un vecino acudió a un supermercado chino ubicado en inmediaciones del casco histórico a comprar leche para su bebé recién nacida. Al regresar a su casa, notó que el producto estaba vencido y volvió al establecimiento para reclamar.

"Quiero hacer un descargo, fui a comprar leche para mi bebé recién nacida en un supermercado chino y me la dieron vencida. Cuando la fui a reclamar me dijieron que no se habían dado cuenta y que iban a cambiar todas las leches", aseguró a La Opinión.

Sin embargo, al otro día, cuando regresó para verificar, se llevó una sorpresa. "Pasé y siguen estando. ¿Hay alguien que controle? Juegan con la salud de una bebé", escribió.

En San Pedro desde 2011 existe la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, que funciona en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo Municipal.

La Oficina funciona los días hábiles de 8 a 14hs en Bmé. Mitre 2609, y los usuarios pueden acercar sus denuncias de cualquier tipo frente a situaciones en las que consideren que han sido avasallados sus derechos como consumidores, tanto en comercios como en empresas, marcas y productos.

Cómo iniciar el trámite de denuncia online

El reclamo ante la O.M.D.C. es absolutamente gratuito, no se necesita de la asistencia de un abogado particular ni de un gestor. El trámite es sencillo.

La denuncia puede hacerse en esta página web desde el ícono superior "Iniciar Trámite Online" para luego ratificarla personalmente. O bien directamente de forma presencial en la Oficina de Defensa del Consumidor sita en calle Bmé. Mitre 2609 de la ciudad de San Pedro.

El reclamo deberá contener nombre y apellido completo del reclamante, tipo y número de documento, domicilio y número telefónico de contacto.

Deberá asimismo consignar en detalle todos los datos del denunciado, por ejemplo, datos de la firma como nombre de razón social, fantasía, dirección y teléfono.

También tendrá que realizar un pormenorizado pero simple relato sobre su reclamo del servicio u operación sobre la cual quiere reclamar.

Es necesario que acompañe toda documentación que se encuentre en su poder para que avale su reclamo, como facturas, presupuestos o resumen de tarjeta siempre en fotocopias.