Leandro Gallina habló de su participación en La Paz

El fin de semana tuvo lugar en La Paz, Entre Ríos, la 34ª edición de la tradicional prueba internacional que lleva el nombre de la ciudad anfitriona y organizó la Asociación Entrerriana (Aetria) con la participación de once sampedrinos, entre ellos Leandro Gallina quien compitió en elite, la categoría más importante de la que también fueron parte los mejores exponentes nacionales

El joven de 21 años llegó 19° entre 36 competidores con un tiempo de 1 hora 5 minutos y 22 segundos. Donde mejor se desempeñó fue en natación (750 metros) donde se estableció en el primer pelotón. “En el agua largué un poco más atrás y tuve que remontar hasta los primeros. Llegué al pelotón de punta que éramos cuatro”, señaló Gallina a la Opinión.

Posteriormente, en ciclismo (20 kilómetros), tuvo inconvenientes y no se pudo mantener con los líderes: “Salimos del agua los cuatro cortados y en la bici intentamos hacer una fuga, no nos salió y nos alcanzaron tres más. Empezamos a trabajar entre los siete y nos estábamos yendo. Eran cinco vueltas y cada vez le íbamos sacando más. En la cuarta, antes de una subida, iba atrás en el pelotón, se me salió la traba del pedal porque agarré un pozo y casi me caigo. Quedé boyando, me sacaron un poco y no los pude agarrar más a los de adelante”.

En la última etapa, pedestrismo (5 mil metros; cuatro vueltas), comenzó “más o menos”, mejoró en el segundo giro y culminó los últimos dos “a un muy buen ritmo”. Por último, Leandro admitió que esperaba un mejor resultado: “Mi expectativa era quedar mejor pero estoy contento por la natación y la bicicleta”.

Entre los de su división el sampedrino llegó 13°. El ganador fue el cordobés Luciano Taccone quien marcó 1 hora 2 segundos seguido de Flavio Morandini (+23 segundos) y el entrerriano Tomás Clivio (+55 segundos; líder entre los U23).