“Buenos días, recién me sacaron la moto los inpectores del centro sin tener ninguna orden y no tienen denuncia, y un vehículo sin circular no pueden llevárselo”, dijo Nicolás en su mensaje a Sin Galera. Su rodado fue trasladado desde Salta y Las Heras hacia el depósito municipal.

“Por qué tienen que molestar a la gente de bien, que mal está todo”, reflexionó y con ello prococo el llamado desde el programa para que explique lo sucedido.

“La moto tiene documentación y no tiene ningun pedido de secuestro, y no estaba circulando. El casco lo tengo y la licencia está en mi casa, pero te repito la moto estaba estacionada en la vereda, yo estoy trabajando atiendo un negocio. Entres los chorros y los inpectores no se cuáles son peores. Hace dos meses me robaron la otra”, conluyó el joven indignado.

Sin embargo, al cabo de la charla la cantidad de infracciones que acumulaba difería de la versión que dio. El titular del área Armando Caballero indicó más tarde que, en realidad, la moto es muy conocida porque en varias oportunidades fue observada como una de las que participan de las contraeplosiones que suelen aturdir a los vecinos y agregó: “venía circulando por calle Salta haciendo contraexplosiones y es una de las que anda todos los fines de semana”.