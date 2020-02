Le secuestraron la moto, pagó la multa y fue a buscarla pero no está en el depósito

Una vez más, los responsables del depósito de vehículos secuestrados en operativos de tránsito, ubicado en Crucero General Belgrano, quedaron en la mira a raíz de una denuncia de una familia que quiso ir a buscar su moto tras pagar la multa pero se encontró con que el rodado no estaba.

Se trata de una Honda Biz 125 comprada el año pasado, que tiene un valor de mercado que en algunos casos supera los 100 mil pesos, que fue retenida el 5 de noviembre en un procedimiento en calle Güemes al 100 por inspectores de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad.

Eran las 19.05 cuando un inspector le labró el acta de infracción a Federico Morales, un joven de 22 años, ayudante de albañil que regresaba de trabajar y circulaba sin licencia de conducir, sin comprobante de seguro contra terceros y sin casco protector, lo que provocó que le retengan el vehículo.

El Juzgado de Faltas evaluó la situación y dispuso la multa correspondiente, que tenía como pago voluntario la suma de alrededor de 4300 pesos a los que el lunes, cuando fue a pagar, se le sumaron otros 3300 por la estadía en el depósito.

Morales pagó los 7600 pesos y con la documentación correspondiente se presentó en el galpón ubicado en Crucero General Belgrano para retirar su moto. Cuando llegó y le dijo al empleado que lo atendió que iba a buscar una Honda Biz 125 grande fue su sorpresa porque el inspector le dijo que ahí no había ninguna moto de esa marca y modelo.

Tras quejarse en la Dirección de Tránsito, les informaron que iban a poner personal a su disposición para revisar una por una las motos que hay en el depósito, con el objetivo de encontrarla. "Empezamos a buscar con uno de los inspectores, fuimos, revisamos todas las motos con este señor Monzón y la moto no estaba", aseguró Natalia, madre de Morales.

"Fuimos a la oficina a plantear el tema, estaba el jefe de Tránsito, Caramún, que nos dijo que iban a hablar con el secretario de Seguridad, Roleri. Nosotros buscamos moto por moto, nos llenamos de polvo, las motos están tiradas una arriba de la otra, pero nuestra moto no estaba", contó.

"Ayer a la tardecita volvimos y no encontramos la moto, hablamos con Caramún y con Roleri, es una moto que vale alrededor de 130 mil pesos. Roleri dijo que tenían que hacer un sumario para investigar el caso y que iban a ver las cámaras de seguridad, pero a mí los empleados me dijeron que las cámaras no andan", agregó la señora.