Vecinos de Belgrano al 200 se sorprendieron este domingo por la tarde cuando móviles de la Dirección de Tránsito pararon a mitad de cuadra para secuestrar una moto que estaba estacionada en la vereda, con candado y todo.

Los dueños de la moto se percataron de la situación porque escucharon ruidos y observaron las imágenes que tomaban las cámaras de seguridad instaladas en el exterior de la vivienda.

"Nunca golpearon ni nada, pensamos que se la estaban robando. Si no fuera que tenemos las cámaras, salimos, la moto no está y creemos que la robaron. ¿Cómo? ¿No te avisan, no te notifican, no te golpean la puerta, nada?", se preguntó la dueña de casa en diálogo con La Opinión.

"La encontraron arriba de la vereda, ¿te la cargan y te la llevan?", señaló. "Se la llevaron sin saber siquiera el nombre del titular. No nos dieron ningún papel. 'Es ley', dijeron y se fueron", relató la mujer.

"Dijeron que era por caño de escape deficiente. Yo entiendo que sea ley, pero es una falta de respeto", consideró y aseguró: "Los vamos a denunciar".

La polémica por el secuestro de motos estacionadas se instaló hace un tiempo, cuando personal de la Dirección de Tránsito comenzó a hacer uso de la potestad que le otorga la ley de tránsito vigente al respecto.

La normativa vigente establece que se puede retener vehículos por estar mal estacionados, obstruyendo la circulación o la visibilidad y que está prohibido estacionar en aceras, espacios públicos, entradas de garajes, sendas peatonales, espacios destinados a discapacitados y rampas para personas con discapacidad.

En los casos en los que titulares de motos secuestradas por estar estacionadas en la vereda presentaron reclamo ante el Juzgado de Faltas, el organismo avaló el accionar de los inspectores, porque se ajusta al criterio establecido por la ley vigente.