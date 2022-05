Le rompieron el auto para robarle un parlante y un equipo de mate: “Mucha impotencia”

“Hola, esto me pasó ayer al mediodía, da mucha tristeza e impotencia, esta persona que ya me robó hoy, me robó 2 veces. En esta ocasión me rompió todo el auto para sacar un equipo de mate y un simple parlante, algo tan diminuto para hacer tremendo daño material. Lo malo de todo esto que te da tristeza, porque uno trabaja un montón para tener sus cositas de la mejor manera y honestamentemente como cualquier chico laburador. Porque esa es la enseñanza que me dieron mis viejos desde chico y lo llevo siempre presente a eso. Y viene una persona, que dicen que tienen problemas mentales o adicción a las drogas, y se te ríe en la cara y vos no podés hacer nada, sólo podés tragarte toda la rabia y impotencia. Gente como esta sale al día siguiente por el sistema que tenemos, y en esta ocasión fue la segunda vez que me roba, la anterior entró a la casa cuando no había nadie y se llevo muchas cosas y no pasó nada. Hoy por suerte está preso, pero no por muchos días. Creo que no soy el único al que le robó en su casa o le forzó el auto, ya somos muchos, y creo que personas como estas tienen que tener un fin en algún momento, si en verdad se puede creer en el sistema de que la ley existe para la gente laburadora del día a día y no para esos personajes adictos a las drogas y compulsivos por robar todos los días para comprar drogas”, se quejó #790