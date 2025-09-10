El martes por la tarde, personal del Grupo Táctico Operativo, junto con efectivos de la Comisaría local, allanó una vivienda ubicada en Boulevard Moreno al 700, donde reside una mujer acusada de robarle pertenencias a su expareja.

La diligencia tuvo lugar en el marco de una causa por hurto, tras la orden emitida por el Juzgado de Garantías correspondiente, a solicitud de la Fiscalía n.° 7.

Durante el operativo, secuestraron diversos elementos vinculados a la causa: un dispositivo de cobro electrónico, una calculadora, rollos de papel, dos cuchillas y documentación de interés.

Por el caso fue imputada una mujer de 45 años, quien fue notificada de la causa y recuperó su libertad tras las actuaciones correspondientes.

Los objetos secuestrados habían sido denunciados como sustraídos días atrás por la expareja de la acusada y serán restituidos a su legítimo propietario.

