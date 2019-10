Le robaron sus herramientas y les escribió una carta a los ladrones: "Si les interesa aprender un oficio, pasen por casa"

El sábado por la madrugada, Jorge Omar Camarasa, un vecino que hace trabajos relacionados al rubro de la refrigeración, fue víctima de un robo cuando dejó estacionada su camioneta Kangoo en la intersección de Almafuerte e Yrigoyen, donde tiene su taller.

A raíz del hecho, hizo un descargo en redes sociales para enviarles un mensaje a los "estimados amigos de lo ajeno". La publicación se hizo viral con decenas de compartidos y mensajes de apoyo.

"Les comunico que las herramientas que se llevaron de adentro de la Kangoo ploteada en su mayoría son para uso en el rubro de refrigeración. No son baratas. No las regalen. No desvirtuen mi sacrificio que a pesar de tener el 87% de dispacacidad permanente, arrastro mi humanidad trepando escalera para atender dignamente a mi familia", les escribió.

"Si les interesa aprender un oficio, pasen por casa, yo les enseño a usarlas. Y si bien no se van a hacer ricos, al menos dignificarán sus vidas y las de los suyos", ofreció.