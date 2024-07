Paso a paso la víctima divisó a los ladrones que se llevaron sus plantas del establecimiento que posee sobre Ruta 191. Las cámaras de seguridad le permitieron seguir el rastro y detectar que la misma gente que estuvo en su vivero es la que fue a vender el botín a otro comercio del rubro y bastante cercano a su establecimiento.

Sorprendido por la pesquisa, quien había comprado las plantas “de buena fe” se las devolvió a su dueña frente a la policía que actuó de inmediato para dar con los malvivientes.

“Hoy al mediodía yo estaba en mi cultivo trabajando, estábamos almorzando, nos reintegramos a las tareas y por frente del cultivo pasó una moto con formios”, dijo la dueña del establecimiento a La Opinión el martes por la tarde.

El formio es una planta ornamental que la propietaria del establecimiento tenía identificada. “Cuando los veo pasar con una bolsa me voy hasta el lote y pasan para adelante y bueno, efectivamente me las habían robado. Sigo la moto y cuando sigo la moto entro a un vivero que es acá a la vuelta de mi casa, en la Curva de la Muerte y encuentro esa moto con esas personas que estaban entregando las plantas y esta persona le dio un dinero a cambio”, esa fue la secuencia en la que la propia damnificada logró dar con los malhechores.

En ese momento decidió llamar a la policía rural y tras explicarle lo que estaba pasando, las motos desaparecieron del lugar. “El comisario puso a disposición un patrullero y cuando entro al vivero del colega y le explico lo que me está pasando, él inmediatamente me las devuelve. Me dice que él compró en buena fe”. Así fue como recuperó las plantas que aún estaban dentro de las mismas bolsas que utilizaron los ladrones.

En las mismas bolsas que se llevaron los formios robados, la víctima logró recuperarlos de la mano de un colega que los compró "de buena fe".

“Yo lo que quiero es sacar esta nota y agradecer la intervención de la patrulla rural que pude recuperar las plantas que me robaron”, dijo la mujer que luego revisó todas las imágenes de sus cámaras y corroboró lo sucedido volvió a preguntar sobre el destino de tantos robos que sufren los viveros de la zona. Cuando La Opinión le preguntó si había posibilidades de transformar lo sucedido en denuncia, la víctima refirió que su propósito es que se sepa que cada vez que le entren a robar, las cámaras captarán el ingreso y la salida del lugar. Lo que resulta raro es el lugar donde compran este tipo de plantas bajo la exxusa de que “las había llevado de la casa de una señora que estaba haciendo limpieza”.