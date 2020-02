Le robaron la moto y la policía la encontró destrozada: el ladrón fue filmado pero está libre

El domingo, alrededor de las 23.30, las cámaras de seguridad de un departamento ubicado en el monoblock H del barrio Fonavi II, donde hay una despensa familiar, registraron cómo un delincuente robó una motocicleta Hona Wave que estaba estacionada en la puerta.

En apenas 18 segundos ocurrió todo: el ladrón aparece desde un pasillo, se percata de que nadie lo esté mirando —con excepción de un perro, que lo mira sin ladrar— y se lleva la moto, que estaba con traba, para huir por el mismo lugar por donde llegó.

La hija de Silvia, la dueña de la moto, hizo la denuncia, llevó la documentación de la moto y el video registrado por las cámaras de seguridad del comercio familiar. La policía reconoció de inmediato al ladrón como un delincuente que suele caer preso por robos similares.

"No llegaron a tiempo a hacer el allanamiento para recuperarla en buen estado, porque no les daban la orden, me dijeron", contó Silvia a La Opinión y agregó: "A la media hora la recuperaron y ya estaba así desarmada". La moto no tenía los plásticos, apenas el cuadro y el motor separado.

"Era nueva, menos de un año tenía. La impotencia que me da es que yo ayer por la mañana fui a las 8.00, me la mostraron toda destrozada y me dijeron que tenía que ir a Fiscalía para recuperarla", contó.

Fui hoy, les di la denuncia, y me dijeron que todavía no llegaron las actuaciones de la Comisaría", se quejó Silvia, que todavía no recuperó lo que quedó de su motocicleta.

"Vine a la Comisaría de nuevo, les dije que necesitaba un mejor trato, que tengan más solidaridad, el oficial de servicio no sabía que no habían mandado los papeles a la Fiscalía, me hicieron ir de balde, un poco de consideración pido", reclamó.

"Lo mismo le dije al de la Fiscalía, que me dijo que para que lo metieran preso no dependía de ellos, así que todo es una burocracia. Te da bronca, impotencia", señaló

Silvia contó que su hija había dejado la moto afuera de la casa, por cuya ventana atienden el negocio, mientras su otro hijo cerraba otras ventanas de la propiedad. "Espió y se la llevó. Te da bronca, porque él se ganó unos pesos con los plásticos que le sacó a mi moto y no les hacen nada, entonces siguen robando", se quejó.