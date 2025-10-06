Delincuentes robaron una motocicleta Honda Wave roja de la puerta de la casa de sus dueños, este domingo, entre las 19.00 y las 20.00.

Ocurrió en la zona de Rafael Obligado al 800, entre Litoral y Aníbal de Antón, cuando una pareja ingresó a la vivienda por unos instantes y dejó la moto afuera.

"Entramos a dejarle unas cosas s mi hijo. Nos sentamos dos segundos y cuando salimos la moto ya no estaba", señaló la damnificada a La Opinión.

Bajo el asiento de la moto había documentación a nombre de Giuliana Antonela Barbagallo, Tiziano David Álvarez y Agustíno León Alvarez.

"Documentos, carnet de obra social, tarjeta de conducir, tarjetas de débito y crédito, órdenes de estudios médicos", detallaron.

Este lunes por la mañana recuperaron parte de esa documentación porque las encontraron en el Paseo Público, donde todo indica que los delincuentes la arrojaron.

"Si alguien tiene alguna novedad o pueden aportar algún dato, que nos llamen", pidieron y dejaron sus contactos: 3329 60 0863 / 3329 63 4646.

