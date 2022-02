Le robaron el cochecito de la puerta de su casa y pide ayuda para encontrarlo

“El día sábado entre las 14 y las 15 me robaron el cochecito que mi bebé esta usando de la puerta de mi casa. Lo sacamos para lavarlo y que seque al sol. Hice la denuncia correspondiente y hasta el momento no tengo respuestas de la policía. Pido por favor que me lo devuelvan, mi bebé tiene un apego muy especial por ese coche, si alguien lo compra por favor que me avise y yo le pago al precio q lo pagó. Es tipo paragüita, color celeste y gris, marca Bebesit”. Si alguien sabe algo comunicarse al 3329-337893.