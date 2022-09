Le practicaron una cesárea y sufrió una descarga eléctrica: permanece internada en el Hospital con quemaduras

Una mujer de 35 años sufrió una descarga eléctrica en el quirófano del Hospital cuando le practicaron una cesárea y resultó con quemaduras en la espalda, cintura y piernas.

Publicidad

Yanina Torres, hermana de la víctima, relató en Radio Cuarentena lo ocurrido. El episodio se registró el lunes pasado, cuando la mujer dio a luz a un varón. El martes comenzó a sentirse mal y las enfermeras comenzaron con las curaciones, “pero no le decían qué tenía en la espalda”, contó.

Incluso, aseguró, hasta le insinuaron la posibilidad de que se haya quemado “sola” cuando “se bañaba”. Su hermana reveló que “le ardía todo, de la cintura para abajo” y que quienes la asistían “daban vueltas” para informarle lo ocurrido.

“Dijeron que dejaron el bisturí con sangre y que sufrió una descarga eléctrica, por eso se quemó”, explicó. En el Hospital la semana pasada reemplazaron una placa del electrobisturí luego del episodio, cuando desde quirófano informaron al respecto.

“Después que ella dijo que se sentía mal empezaron las curaciones”, dijo Yanina Torres y agregó: “La única explicación que nos dieron fue esa, que sufrió una descarga eléctrica, que siempre pasa y que bueno, le pasó a ella y así quedó”.

En la familia todavía no saben hasta cuándo deberá permanecer internada la paciente, que “está con calmantes porque no aguanta el dolo”, dijo la hermana y agregó: “Le hicieron análisis hoy y van a ver cómo tiene la herida. Es muy fea, cuando la vi me quedé helada”.