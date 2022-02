“Quería hacer un reporte, me cansé que en la calle Honorio Pueyrredón, que esta entre Humanes y Naón, pasen como locos los autos. Ayer a las 19.45 un auto color gris pasó por arriba a mi perra, no salía de casa, siempre estaba adentro. El conductor no fue capaz de bajar y preguntar como estaba la perra, se fue, nunca frenó. Le pasó a mi perrita, pero le pudo haber pasado a una criatura, es una locura como pasan sin mirar. Mi perra de chiquita se crió con mi hijo y le dejo un dolor bárbaro. Que en paz descanse Clarita”.