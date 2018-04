Le hicieron cuatro orificios para una laparoscopia pero no lo operaron porque "se quedaron sin gas"

Un hombre de 50 años que tenía que ser sometido a una laparoscopia para extirpar la vesícula por cálculos biliares no pudo ser operado porque la clínica en la que se atendía se quedó sin el gas necesario para expandir el cuerpo en el proceso quirúrgico, a pesar de que ya le habían hecho los cuatro orifcios en el abdomen que amerita esa práctica médica.

"Lo durmieron, lo intubaron, le hicieron los cuatro agujeros, una hora después me manda a llamar el médico y me dice que tuvieron qeu suspender la operación poqeu se quedaron sin un gas especial que usan para la operación", contó su esposa este sábado en Sin Galera.

El paciente fue internado el 13 de marzo en el Sanatorio Coopser. Una vez anestesiado y con los cuatro orificios listos, le dijeron que no podían operarlo al percatarse que no había gas en el tubo. "El de respuesto también estaba vacío y no quedó otra que cerrar los puntos y suspender la operación"

"Hablé con una de las chicas de recepción. 'Nosotros no podemos sacudir los tubos para ver si tienen carga', me dijeron. El único que dio la cara fue el médico", relató Verónica, esposa del paciente, a quien le dijeron que debía esperar a que las heridas cicatricen y someterse nuevaemente al proceso.

"Nos dijeron que teníamos que hablar con un señor Silva, pero lo buscamos por todos lados y no lo pudimos encontrar", dijo en relación a las quejas que no pudo presentar. La Opinión consultó este sábado al gerente de la clínica Coopser, Oscar Silva —síndico suplente de la cooperativa, además—, quien prefirió no hacer declaraciones sobre el caso.

"Elegimos la clínica de la Coopser porque tenemos obra social", contó Verónica y agregó: "Ahora cicatrizó, le sacaron los puntos y le quedaron las marquitas. Era su primera cirugía en 50 años, ahora no quiere operarse de nuevo, pero en algún momento se va a tener que operar".