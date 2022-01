Le desvalijaron la casa y pide que no compren lo robado

Una vivienda fue prácticamente desvalijada luego de que una o más personas ingresaran y se llevaran elementos de valor. Sucedió el domingo entre la mañana y parte de la tarde, en una propiedad ubicada en la calle Moisés Novillo al 1700, casi en su intersección con la calle Rómulo Nahón.

Lo sustraído es de sumo valor para la damnificada ya que vive sola y lo utilizaba para cursar sus estudios, y es por eso que por medio de las redes sociales advirtió lo que le había sucedido y alertó a la comunidad para que no compren lo que los delincuentes le robaron.

“Fue el domingo entre las 9.45 y las 15 horas que me fui a trabajar, cuando salí fui hasta la casa de mis hermanas para traerlas conmigo, para que pasen una tarde conmigo, en mi casa, y cuando llegamos percatamos que estaban las luces prendidas, que yo no las había dejado así, el candado estaba en el piso y al ingresar a la vivienda percatamos que faltaban elementos”, relató Carolina en El Reporte de la Tarde.

“La impotencia está, hoy estuve en las redes sociales mirando, si los objetos no están siendo ofrecidos, pero no hay ninguna novedad todavía”.

“Fue a plena luz del día, yo no tengo sospechas de nada, son departamentos, nadie escuchó nada”. “A mí no me cabe en la cabeza que nadie haya visto ni escuchado nada. Yo soy nueva en el barrio, hace 3 meses que estoy”.

“Me llevaron un televisor marca Samsung de 21 pulgadas, un celular marca Samsung j7 de color negra con funda negra, y la notebook de 17 pulgadas, con el cargador y todo”, remarcó la mujer.

“Todo lo que me robaron era de gran valor para mí, soy estudiante, la compu la usaba para los trabajos, y así todo”.

“Me da bronca porque después lo venden barato y hay gente que lo compra, y una forma de que el mercado negro no funcione es no comprando nada”, afirmó la víctima del robo.