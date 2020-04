Le destrozaron el auto a una familia mientras dormía

Una familia conformada por una pareja y su hijo fue víctima de sujetos ignorados que hoy por la madrugada le destrozaron su auto que estaba estacionado en Martín Fierro al 400, fuera de su vivienda.

Mientras la pareja dormía, los malvivientes abrieron y rompieron la puerta delantera izquierda del Volkswagen Gol Gris, causaron daños adentro y se fueron sin robar nada. Alrededor de las 5.00, las víctimas fueron alertadas de la situación por vecinos y, al salir a la vía pública, se encontraron con el rodado dañado.

"Bronca, decepción y tristeza sentimos con mi marido que con tanto esfuerzo tenemos el auto para hacer los viajes a La Plata con nuestra hija. Lo dejamos afuera porque no tenemos garaje, hay uno pero lo usa mi suegro", relató Débora quien escuchó que los atacantes "hablaban" y presumió que fueron "dos personas".

Por último, la familia se mostró molesta porque la Policía no los asistió a pesar de que dieron aviso, tal relató la mujer: "Automáticamente llame a la Policía y no llegaron. Pasado los cinco minutos de nuevo y así pasaron cinco más y llamé de nuevo y eran las 6:45 y no llegaron".