Le apuntaron con un revólver para robarle la campera porque "era de marca"

El martes por la noche, un joven de 16 años fue víctima de un robo cuando salió de su casa para dirigirse a pie a la despensa que queda a una cuadra de su casa, en la calle Hipólito Yrigoyen.

En el camino, fue interceptado por delincuentes que lo apuntaron con un revólver y le exigieron además del celular, una campera que tenía puesta porque "le dijeron que era de marca", para luego darse a la fuga.

"Él sólo había ido hasta la despensa a comprar. Si no hubiese tenido su campera y celular tal vez me lo hubiesen matado por no tener nada. En verdad que ya no entiendo más nada de esta maldita sociedad ya no podemos mandar a nuestros hijos a hacer mandados", reflexionó su madre en diálogo con La Opinión.

"Después le mandaron un mensaje a Facebook diciendo que encontraron su documento por el club independencia, porque lo tenía junto al teléfono en la funda. Necesitamos que alguien haga algo por todos nosotros por nuestros hijos", pidió.