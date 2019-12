Laura Monfasani será subsecretaria de Desarrollo Humano: "Me va a tocar la parte más política"

El segundo mandato de Cecilio Salazar al frente de la Municipalidad tendrá en la Secretaría de Desarrollo Humano su primer cambio significativo: Karina Chiarella no continuará al frente del área y en su lugar asumirá Walter Sánchez, un trabajador social que ya se desempeñaba en el Municipio.

Pero además de Sánchez, el área contará, nuevamente con una persona al frente de la subsecretaría, como durante un tiempo lo hizo Fernando Negrete. Será Laura Monfasani, reconocida militante de trayectoria en el Partido Justicialista y en el Frente Renovador.

Laura Monfasani tiene 35 años. Siempre militó en la agrupación que lideró históricamente Daniel Monfasani, de quien es familiar. En estas elecciones, tras la decisión de su sector político de llevar como precandidato a Marcos Arana, decidió no tener participación activa en el Frente de Todos y trabajó con Juntos por el Cambio desde el partido Fe para la campaña de Cecilio Salazar.

Este viernes, la también conductora de una emisión radial semanal relacionada con temas políticos, confirmó su designación a La Opinión e informó que asumirá el martes, una vez que Walter Sánchez haya jurado como secretario de Desarrollo Humano.

"Walter trabaja hace tiempo en Desarrollo Humano. Él no tiene un perfil muy político, como yo, pero trabajó muy bien en el área y conoce mucho", aseguró Monfasani a este medio en relación a quien será su superior en una de las áreas más relevantes de la Municipalidad.

"A mí me va a tocar la parte más política, de gestión en ese sentido. Él va a tener a cargo más lo administrativo, que es lo que hizo Karina Chiarella, y yo más en la parte política", detalló y aseguró que su rol será "articular con las diferentes áreas, mejorar las relaciones con las organizaciones feministas, sociales, con todos, con la oposición, evitar que haya malestar".

"Para mí es un área fundamental, tanto en el ámbito político como social. Esta es un área muy sensible, hay que trabajar constantemente por las necesidades, la falta de dinero, de lo laboral, el tema de las discapacidades, es mucho trabajo", señaló.

Sobre la impronta que tendrá la nueva gestión, aseguró: "Hay que estar en los barrios, con presencia en la calle. A nosotros nos van a ver en los barrios, en las entidades, no vamos a ser funcionarios de oficina sino de recorrida, con la gente, para comprobar las situaciones".

Laura Monfasani recordó que su formación militante se gestó al lado de Daniel Monfasani y su agrupación. "Aprendí mucho en esa militancia, de trabajar con la gente; esa experiencia es la que uno puede transmitir, con esas herramientas voy a trabajar", sostuvo.

Sobre su pase a las filas de Juntos por el Cambio, dijo que fue luego de decidir no acompañar la precandidatura de Marcos Arana que impulsaron sus compañeros de la agrupación monfasanista. "Yo ya tenía contacto con Cecilio, que nos ha ayudado mucho con gente que necesitaba. Él me invitó a formar parte de su equipo en la campaña".

"No se había hablado de ningún cargo, empecé a militar ahí y se hizo un excente trabajo, con Cecilio y con Ramón, a quienes estoy muy agradecida, porue esta esta posibilidad para mí es enorme", aseguró.

Consultada acerca de si considera que su designación puede generar algún roce dentro del partido Fe, donde hay militantes históricos que también aspiraban a ocupar un cargo en Desarrollo Humano —como José Franchini, que deja su puesto de articulador de Desarrollo Social de la Nación y sonaba para el gabinete municipal—, dijo que "hasta ahora no" sucedió nada en ese sentido.

"Políticamente sabemos que es así, uno lo ha vivido. Puede generar algún malestar pero no lo he recibido desde el partido Fe. Al contrario, me han felicitado y tenemos buena relación, trabajamos todos juntos para un bien común", aseguró.