Laura Monfasani reconoció que hizo "una reunión" pero aseguró que "no eran 10 personas" sino "tres"

Este lunes, La Opinión reveló la denuncia de un vecino de calle Rojas en la que la subsecretaria de Desarrollo Humano, Laura Monfasani, fue señalada por organizar "una reunión con más de 10 personas" en su casa de calle doctor Rojas al 1800.

La funcionaria del Gobierno de Cecilio Salazar ofreció su versión de los hechos a este medio y si bien reconoció que hubo una reunión en su casa, aseguró que "no fueron 10 personas" sino "tres" y que el encuentro del sábado por la noche estuvo relacionado con cuestiones laborales del área de la que es la segunda a cargo.

Laura Monfasani dijo que el sábado por la noche, alrededor de las 21.00, el empleado municipal Darío Benítez, en calidad de amigo personal de ella, se comunicó vía WhatsApp para dialogar sobre anuncios relacionados con la aplicación de las ordenanzas de cupo laboral trans y cupo labora para víctimas de violencia de género, en su carácter de militante de la agrupación Nosotres, que trabaja en esos temas.

Además de Benítez, de la reunión participó el secretario personal de Monfasani, a quien identificó como "Juan". Aunque en principio dijo que la reunión había sido "por trabajo", luego aclaró que en realidad Benítez fue a su casa por la amistad que los une y la charla derivó en la conversación laboral.

"Estuvieron aproximadamente hasta las 12 de la noche, no hubo comida ni choripanes ni nada que se le parezca, dijeron que yo estaba festejando el Día de la Lealtad pero es mentira, no había música ni nada", asguró Larua Monfasani a La Opinión.

"Esta persona no sé quién es, no lo conozco, no es un vecino que viva lindero a mi casa, que son tres dúplex iguales, al lado hay un terreno baldío, la foto está tomada desde la esquina", dijo en relación a la denuncia de Rubén.

"Él dice que había una reunión de aproximadamente 10 personas, era de tres personas no de diez, no era ningún festejo, era una reunión de trabajo, incluso después Juan, mi secretario se fue, y quedamos Darío y yo programando un anuncio que vamos a hacer hoy a la tarde", explicó.

"Si a eso le llaman reunión... Yo no violé ningún protocolo, trato de cuidarme todo el tiempo", aseguró y se quejó de la trascendencia del tema: "Del trabajo no se habla, es más fácil inventar sobre la vida personal", dijo la funcionaria gubernamental.

Consultada respecto de por qué no hizo la reunión para programar el anuncio en el ámbito laboral, dijo que Benítez no fue a su casa como empleado municipal sino como militante y amigo. "No tenemos un espacio, se hizo en mi casa porque se dio que fue a mi casa porque es mi amigo".

"Recibí un amigo en mi casa, Darío me llamó para ir a mi casa para ver esto de hoy y le dije que sí", agregó y reconocio: "Quizás el error fue decirle que venga hasta casa y lo podríamos haber hecho por Zoom, pero de ahí a la denuncia que se hizo, es mentira, es una diferencia enorme que haya habido 10 personas con choripán y fiesta, cuando había dos personas".

El vecino que denunció dijo que en la puerta de la casa de Laura Monfasani había varios vehículos. La funcionaria explicó que se trata de su automóvil y el de su secretario, y que Benítez fue hasta su domiclio en remís.

Rubén había llamado al 134 y como no lo atendían fue personalmenta hasta la Comisaía, donde sin tomarle nota formal de la denuncia le dijeron que iban a enviar un móvil, que él nunca vio pasar. "El patrullero pasó, pero como no había fiesta ni música ni nada por el estilo siguió de largo", aseguró Laura Monfasani.