Laura Duró, la número dos de la lista de Sancho: “Me pareció que era el momento para hacer algo”

“Me cuesta la exposición política porque no quiero que se me asocie con nada malo”, aseguró este jueves en Radio Cuarentena Laura Duró, la segunda precandidata a concejala de la lista del PRO que encabeza el exsecretario de Salud Guillermo Sancho, que participa por primera vez en política partidaria.

Publicidad

Duró tiene 45 años y desde los 17 es voluntaria en Gravida. Musicoterapeuta especializada en estimulación temprana y masajes infantiles, además es chef y tiene un emprendimiento de repostería sin TACC.

Madre de tres hijos, de 12, 15 y 18 años, en esta primera incursión en la política fue la mayor la que la impulsó: “Fue quien más me apoyó, ya que no es una decisión fácil”, aseguró.

Laura Duró, segunda precandidata a concejala en la lista que encabeza Sancho.

Fue el propio Guillermo Sancho quien la convocó, puesto que se habían conocido durante el tiempo en que él estuvo en el Gobierno a través de tareas en conjunto emprendidas con Gravida, donde también conoció a la concejala Ana Tiramonti, hoy adversaria en la interna de Juntos como representante de otra lista del PRO.

“Guillermo me me dijo que quería contar con gente como yo, en el sentido de la experiencia de trabajo que tuvo conmigo”, señaló. Sancho la invitó a una reunión y dudó. Luego aceptó y se llevó una sorpresa.

“Guillermo me mandó un mensaje diciendo que pensaban en armar un grupo distinto que no esté en la política y estaba pensado en mí”, reveló. “Al principio dije que no, pero que asistiría para escuchar”, contó. Ese encuentro la convenció: “Vi sinceridad”, sostuvo.

“Quiero hacer algo desde un lugar distinto”, aseguró Laura Duró.

“Soy una ciudadana común que ha transitado su camino trabajando, desde un lugar lo más honesto posible”, se definió la precandidata en segundo lugar de la lista del PRO que encabeza Guillermo Sancho y que integran Facundo Confortola, Vanina Cappeletti y José Ignacio Bertani.

“Yo se que soy capaz de hacer determinadas cosas y, si se me permite, lo voy a intentar a hacer. No entro a militar en un partido, no soy referente. Soy una sampedrina, creo que hay cosas que puedo hacer, y entro desde ese lugar, como ciudadana”, aseguró.

“Me pareció que era el momento para hacer algo de lo que siempre estoy mirando y criticando”, aseveró.

Laura Duró sabe que la política es un universo de debate y discusión, pero aseguró que cree en el consenso y en que “la gente se puede entender” porque, advirtió, “hay gente buena en todos lados”.

En ese sentido, indicó: “Uno no siempre esta de acuerdo con todos y en todo, pero siempre se puede encontrar una punta para hacer”.

“Esas discusiones muertas que no llevan a nada me tienen un poco cansada. La indignación de querer lucharla y que siempre cuesta. Que cuando querés hacer las cosas bien, más trabas tenés. San Pedro tiene muchas posibilidades de un montón de cosas y hay mucha gente capacitada y buena para hacerlo”, analizó

Como no proviene de la política, se siente ajena a las internas de la alianza Juntos, que tiene cinco listas en San Pedro, y del propi PRO que representa, que cuenta con tres de esas cinco.