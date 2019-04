Las personas con discapacidad tienen su Escuela de Deportes Adaptados

La semana pasada comenzó a funcionar en el Estadio Municipal la Escuela de Deportes Adaptados que se incluyó en el programa Animate Vos Vales desde 2019 con el fin de que las personas con discapacidad puedan practicar y desarrollarse en fútbol y atletismo.

"Se venía trabajando desde hace tiempo para ello porque en San Pedro había una deuda pendiente con las personas con discapacidad, sobre todo llevándolo a los Juegos Bonaerenses que con muy poca práctica siempre lograban buenos resultados y resaltaban en todos los eventos. Hasta hace poco no tenían la posibilida de poder participar y entrenar si no era dentro de un club o institución que les abra las puertas y le diera los elementos", sostuvo ante La Opinión el Director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete, quien destacó el trabajo que hacen los profesores Franco Ansaloni, Paola Villafañe y Gastón Ortíz porque "no se enfocan en los resultados sino en las personas".

Además, explicó cuáles son los objetivos a corto y largo plazo: "Hoy es que todos se enteren de esta posibilidad y que participen. A largo plazo podemos porque no detectar algun talento y poder seguir avanzando. En sí, es darle la posibilidad a estos chicos de poder jugar. Viene avanzando bien, hace una semana arrancó y el futbol tiene mucha repercusión con gente que viene de La Tosquera a jugar. También hay atletismo y varios horarios". Los miércoles y viernes a las 14.00 los interesados pueden participar de los entrenamientos de fútbol mientras que clases de atletismo se brindan lunes a las 16.30, martes y miércoles a las 17.00; y viernes a las 9.00.

Animate Vos Vales, programa que incluye actividades culturales y encabeza la Secretaria de Desarrollo Humano, ofrece también, entre otras, hockey, básquet y handball para jóvenes junto a disciplinas para los adultos mayores que, según admitió Sánchez Negrete, "estaban un poco olvidados" y que como "vienen arrastrando una vida entera de trabajo" merecen un "espacio para divertirse" ya que están "jubilados".

Por último, se refirió a su gestión que comenzó en enero y señaló que lo primero que hizo fue conocer "todos los movimientos internos de la Municipalidad". Y cerró: "Me encontré con un equipo de trabajo muy bueno, predispuesto a trabajar y resolver los problemas que se nos presentan día a día. Me siento cómodo trabajando con ellos y el objetivo es trabajar para San Pedro".