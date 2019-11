Las Palmeras no jugará el Torneo de Clubes 2020

Las Palmeras no solicitará en la Liga Sampedrina (LDS) una de las cuatro plazas disponibles al Torneo de Clubes 2020 que organizará Federación Norte, confirmó a La Opinión su presidente, Mauricio Preiti.

La máxima autoridad de la entidad riotalense recalcó que si bien él "tenía ganas", no había "mucho ánimo" después de en las últimas dos temporadas haber competido en el Federal C y Torneo de Clubes. Y admitió: "Este año si entran Independencia y Paraná te obligan a armarte para ser competitivos, no podés jugar sólo con chicos".

Además, Preiti sostuvo que invertirán el tiempo en "reorganizarse" y en "trabajar en la cancha", especialmente "el piso" porque "es un desastre": "Ya empezamos a quemar las matas y vamos a ver si damos vuelta el suelo y sembrar césped porque ya no se puede jugar".

Sin Las Palmeras, club que con su primera división tuvo una ardua temporada en la que comenzó el 2019 en el Torneo de Clubes, afrontó el Apertura y Clausura de la LDS y, por último, la Copa Ciudad de Baradero; son tres los elencos que estarían en el certamen regional: Paraná, Independencia y Banfield.