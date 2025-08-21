Las Heras al 2700: "Llueve y no salís"
Una vecina envió una foto y dijo: ¿Por qué no arreglan las calles en las Heras al 2700? Es una vergüenza, si llueve no podés salir".
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión