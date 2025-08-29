Las Abejitas iniciaron su campaña de recolección de bolsas plásticas para el arbolito de Navidad
Como sucede cada año, el grupo de tejedoras al crochet “Abejitas Laboriosas” comenzó con tiempo a trabajar para la próxima Navidad. Reciben donaciones de bolsas plásticas blancas, verdes y rojas para adornar la ciudad.
Desde hace cinco años el grupo de tejedoras al crochet voluntarias “Abejitas Laboriosas” trabajan intensamente para concretar su sueño de presentar en vísperas de Navidad su árbol elaborado con material recuperado.
La tarea de las abejitas y sus familias comienza con la recolección de bolsas en desuso y tiene como finalidad, primero, convertirlas en este adorno que ya es una tradición y fundamentalmente sacar de circulación las bolsas que resultan dañinas para el medio ambiente.
Actualmente estan juntando bolsas plásticas de las que se entregan en los comercios. Las más necesarias son aquellas que coincidan con los colores navideños: verdes, rojas y blancas.
Afortunadamente la toma de conciencia sobre el uso de estos elementos hace que no haya demasiadas en circulación y es difícil conseguir la cantidad necesaria para convertirlas en hilado y ovillos para después tejer los cuadraditos necesarios para armar el árbol, y es por ello que, con tiempo piden ayuda a la comunidad.
Quienes quieran aportar el material deberán enviar mensajes de wsp al 3329 33-0991 o por Instagram a @abejitaslaboriosassanpedro
