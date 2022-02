Lara Riva: “Cielo se podría haber salvado”, pero nadie advirtió la gravedad de la mamá

Este martes en Radio Cuarentena, el programa diario de Lilí Berardi, habló Lara Riva, la joven de 16 años que dio a luz de forma prematura a su hija Cielo en Capital Federal, que a la semana vida falleció. Su carta en pedido de #NeoEnSanPedro fue compartida cientos de veces y otras familias compartieron sus casos.

“Ese día que pasó acá en San Pedro no sabían que hacer conmigo ni con mi bebé, si ella hubiese nacido acá, no la hubiera conocido y quizás no estaría yo. Acá no querían tocarme ni hacerme nada”, contó.

Sobre la situación que derivó en su preeclampsia, aseguró: “Yo me hacía los controles, las ecografías anteriormente, que estaba todo bien. Fueron dos semanas que me agarró eso, estuve yendo al Hospital, nunca me hicieron una ecografía para decirme que mi bebé había dejado de crecer. Me mandaron a mi casa, diciendo que era una acidez, que tome buscapina”.

El dolor no paraba. Lara Riva acudió otra vez al hospital y le dijeron que necesitaba un traslado urgente: “Cuando volví a ir ese viernes que pidieron el traslado, me dejaron sentada de las 4 a las 7 con ese dolor que yo tenía. Era un dolor en el estómago, no me dejaba respirar. La presión yo no la sentía alta, no tenía síntomas”.

Tras ciertas dificultades para acceder al traslado, que debía cumplir una unidad de sanatorio Coopser por convenio con el Hospital, la joven llegó Capital Federal. Al día siguiente, tuvo la cesárea de urgencia y nació Cielo, su hija, a quien pudo acompañar durante toda una semana.

“Agradezco tanto que me hayan trasladado y haberla conocido una semana, aunque sea. Allá hay una residencia de madres, vos te podés quedar. Es feo irte a otro lado, a veces las mamás quedan acá. Yo me fui para ya y nadie supo más nada de mí, ni el Hospital, ni el intendente, ni nadie”, consideró Lara Riva.

La repercusión de su caso fue impresionante. Decenas de familias se sumaron a su pedido en redes sociales bajo el hashtag #NeoEnSanPedro y compartieron imágenes de sus “guerreros”. En marcha hay un pedido de firmas en la plataforma Change.org y planean concretar una marcha.

“Nos vamos a juntar con una mamá, para ver cómo podemos encaminar todo esto. Si podemos realizar una marcha, poner día y horario”, adelantó la mamá de Cielo.