Lara, "recuperada de Covid-19" al servicio de los aislados

Lara Gilli es una joven sampedrina que fue diagnosticada como covid positiva en el mes de junio. Se mantuvo aislada en el Tiro Federal y hace pocos días, más precisamente el pasado sábado 5 de julio, recibió el alta médica y se puso a disposición de familiares, amigos y cualquier persona que necesitara de su ayuda.

"Ahora que ya no me puedo contagiar ni contagiar a nadie, me pongo a disposición de quienes lo necesiten" expresó y aseguró que haría lo posible por colaborar, ya que ella sabía lo que significaba pasar por esos momentos tan dificiles.

Sin perder tiempo, se puso en campaña para recolectar alimentos y poder entregarlos a familias de Río Tala, y tras unos días de recolección solidaria, se dirigió a las viviendas a repartir su bolsa de alimentos, respetando el distanciamiento, las medidas de seguridad, y con su boca y su nariz, cubiertas con un barbijo que dice "recuperada de Covid-19" y acompañada por Jesica.

Lejos de dejarse ganar por el miedo o la angustia, sentimientos propios de la cuarentena y el aislamiento del mundo, Lara, la paciente recuperada de Covid, reune todas sus fuerzas para salir adelante y ayudar a que también otros puedan hacerlo, como ella y su sobrina de 7 años, lograron hacerlo.

Ahora va por más y comienza una nueva campaña para asistir a hogares sampedrinos. Quienes quieran hacer llegar su colaboración pueden llamar al 3329307088 o directamente en Noseda 1315.

"Agradezco a Dios por permitirme vivir esto! También agradezco a todas las personas que colaboraron con cada alimento. Dios les va a proveer, siempre! Agradezco al equipo de La Opinión y a Lili Berardi por el apoyo", expresó en sus redes sociales.