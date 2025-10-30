“¿Cómo sale alguien de San Pedro y se convierte en una referencia para toda una generación de radio?”, le preguntó Mario Pergolini a Lalo Mir. La respuesta fue: “En tren”.

Ads

Con una buena dosis de ironía, humor y también de reflexión sobre la profesión y un medio inalterable como es la radio, Pergolini tuvo como invitado a Lalo Mir en su programa de Otro Día Perdido, que se emite por Canal 13.

Por algunos minutos compartió el lugar con Marcelo Martínez, el líder de Ataque 77. No faltó el relato sobre cómo fueron sus inicios y de qué manera esto derivó en su apego por la locución.

Ads

“Aparece tardíamente en la escuela secundaria y fue casi un hecho muy fortuito. Teníamos que hacer una práctica en el colegio con los intertribus (competencia intracolegial de entonces), una especie de programa periodístico”, contó.

Luego lo trasladó a su incursión en APA Radio San Pedro: “Empecé cebando mate”, recordó. También indicó que iba a APA de curioso y que un día Pepe Benseny le pidió que lo ayudara.

Ads

Su tarea fue marcar las noticias de La Prensa, La Nación y Clarín, recortarlas y pegarlas en una hoja. “No había redacción. Y con eso Pepe hacía el noticiero. Y así un día faltó alguien, siempre falta alguien”, recordó Lalo.

Luego comentó que viajaría hacia San Pedro nuevamente en tren. Esto fue el sustento para el conductor le pregunte si sacaba boleto y si se colaba (evitaba pagar el pasaje):

“Bueno, eso ya sucedió y prescribió la causa”, respondió con risas. “Fue hace como 50 años, pero a veces no teníamos dinero y nos colábamos”, señaló Lalo sobre una costumbre que formaba parte de la idiosincrasia de entonces.

Ads

—¿Cómo sale alguien de San Pedro y se convierte en una referencia para toda una generación de radio?

—En tren.#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/spoGLA5EwV — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) October 30, 2025

También reflexionaron sobre la radio, a la que Lalo definió como la génesis de toda la comunicación masiva: “Lo fui descubriendo con el tiempo y mucho leyendo gente que escribe sobre los medios de comunicación. La radio es como el huevo, es como la génesis de toda la comunicación masa".

"La imprenta fue primero, pero tenía sus limitaciones de producción y distribución. La radio fue lo primero que ¡pum! Yo hablo acá y todo el mundo escucha y gratis. Eso ha sido emulado por la televisión, que hacía radio con cámaras, y es hoy un teléfono celular, es un streaming, o sea, la génesis es alguien hablando porque tiene algo que decir y un mundo escuchando, porque lo que importa es la palabra”, dijo Lalo.

El locutor sampedrino dedicó sus últimos minutos para explicar qué es Radio Lechiguanas, su creación, donde el estudio es un control remoto, que en los últimos años se convirtió en “un club de radio”, sin fines de lucro, con personería jurídica y hoy es el “Lechiguanas Radio Club”.