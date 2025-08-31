La explosión de su nuevo álbum No vayas a atender cuando el demonio llama fue tan grande que, tras recorrer más de 10 ciudades con entradas totalmente agotadas, Lali confirmó una cuarta función en Buenos Aires: el 7 de septiembre, sumándose a la que ya estaba prevista para el 6.

Ads

Cómo conseguir entradas y promociones disponibles

Las entradas para el show del 6 de septiembre ya están agotadas, pero todavía quedan las últimas para el 7. Se venden a través de enigmatickets.com y tienen promociones especiales como hasta 6 cuotas sin interés para pagos con tarjetas Galicia Visa mediante la app MODO. Además, quienes tenían tickets para las fechas reprogramadas en mayo pueden utilizarlos en septiembre sin necesidad de realizar ningún cambio, y para quienes no puedan asistir, pueden solicitar el reembolso directamente en el sitio oficial de Lali.

Qué hace tan especial esta serie de shows

El show de Lali en Vélez es un fenómeno de convocatoria masiva: más de 500 mil personas intentaron comprar entradas online apenas salió la preventa. Y no sólo eso, Lali se convirtió en la primera artista argentina femenina en agotar tres funciones en Vélez, y próximamente cuatro, algo sin precedentes.

En mayo, el público disfrutó de más de 30 canciones, una puesta en escena impecable y momentos emotivos como la aparición de Lola Londra o Moria Casán. Lali recorrió toda su carrera, desde clásicos como No me importa y Boomerang hasta temas de su sexto disco, con un setlist vibrante, cambios de vestuario de alto impacto y un juego de luces que transformó el estadio en una pista pop monumental.

Ads

Detalles prácticos del Vélez

El concierto se realizará en el Estadio José Amalfitani, ubicado en Liniers, con capacidad para más de 49.000 personas en partidos y más en conciertos grandes.

Cómo llegar:

Ads

Colectivos: líneas como el 34, 99, 108, 166 y el 172 te dejan a pocos minutos del Estadio, ofreciendo conexiones desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

líneas como el 34, 99, 108, 166 y el 172 te dejan a pocos minutos del Estadio, ofreciendo conexiones desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Tren Sarmiento: esta línea conecta el centro de la ciudad con la estación Liniers, que está a unos 700 metros del estadio y a 8 minutos caminando. También hay opciones combinadas con colectivos desde San Martín.

esta línea conecta el centro de la ciudad con la estación Liniers, que está a unos 700 metros del estadio y a 8 minutos caminando. También hay opciones combinadas con colectivos desde San Martín. Subte: no llega directo, pero sirve para combinar con tren o colectivo.

no llega directo, pero sirve para combinar con tren o colectivo. Otras opciones: taxis, apps como Uber o Cabify, bicicletas (hay ciclovías).

Lo que le queda a Lali en 2025

Tras sus presentaciones en el Vélez, Lali sigue su gira para llevar su música al interior del país: el 15 de octubre en el Gimnasio Municipal N.º 1 de Trelew, el 16 de octubre en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia y el 18 de octubre en el Estadio Ruca Che de Neuquén. También cruzará el Atlántico para reencontrarse con su público español: el 1 de octubre estará en la Sala Razzmatazz de Barcelona y el 6 de octubre en La Riviera de Madrid, ambas fechas ya agotadas, mientras que el 4 de octubre va a estar en Sevilla, en la sala Pandora.

Próximas funciones de Lali en Vélez 6 de septiembre (agotada) y 7 de septiembre (anunciada).

6 de septiembre (agotada) y 7 de septiembre (anunciada). Entradas vendidas mediante enigmatickets.com, con promociones de financiación disponibles.

Récords históricos para una artista argentina: tres (y ahora cuatro) Vélez sold out.

El Fortín como escenario ideal para cerrar esta etapa del tour con una fiesta pop inolvidable.

Si todavía no tenes tu entrada para el 7 de septiembre, esta es tu última oportunidad de ser parte de una noche que, seguramente, será inolvidable.

Ads

Por dónde ver el recital si no conseguiste entradas

Si no conseguiste entradas o queres disfrutar del recital de Lali en Vélez desde la comodidad de tu casa, podes hacerlo desde la plataforma de streaming Flow.