Lalcec y Hospital privado SADIV, juntos para la prevención del cáncer de colon

Este lunes comenzó en San Pedro la campaña de Lalcec para la detección precoz del cáncer de colon, una propuesta que todos los años lleva adelante esta institución local y que cuenta con el respaldo de la Municipalidad y el Círculo Médico y la colaboración del Hospital privado SADIV.

Publicidad

Orientada a personas con y sin cobertura médica, los interesados pueden acercarse, de 9.00 a 12.00, a la sede ubicada en Almafuerte 820 “para recibir un recipiente, orden e instructivo para cumplir con el test”.

“La campaña es para concientizar a la sociedad, en un mes que se elige en los cuales se les da difusión. Pero en realidad esto es de todo el año, en el cual cualquier persona puede acceder a los métodos de detección rápida de cáncer colorrectal”, señaló Gastón Vitale desde el Hospital privado SADIV.

“La argentina es un país de alta incidencia de cáncer colorrectal. Es el segundo cáncer a nivel Nacional y se detectan aproximadamente 13 mil, 14 mil casos por año”, advirtió el médico.

Vitale destacó que se trata de un “un cáncer detectable a través de un test que es la sangre oculta de materia fecal, que muchas veces te piden en la consulta médica” y que “se puede detectar a tiempo y prevenir con una endoscopia, resecando el origen de lo que va a ser luego el cáncer, que es el pólipo”.

“Haciendo el test de sangre oculta en materia fecal uno previene la aparición del cáncer, que en general se comienza a hacer a los 50 años”, indicó.

El médico señaló que muchas veces la gente no concurren al examen porque no tiene familiares que hayan padecido esta enfermedad. “La verdad que el 70, 80 % de los pacientes que debutan con un cáncer de colon no tiene antecedentes familiares. Es decir, que toda la población debe someterse a este test a partir de los 50 años”, advirtió.

“Lo más importante es que es prevenible y curable”, dijo Vitale.

Lo importante de la prevención y detección precoz del cáncer de colon es que las estadísticas señala que es un tipo de afección que cuando se presenta lo hace “en estadios avanzados y los síntomas son más graves”, seáló Vitale.

“Es totalmente prevenible. Hoy con los métodos de detección que son accesibles, gratuitos desde el Estado, que llegan a gran parte de la población, y luego con una endoscopia, si el test da positivo el paciente debe hacerse una endoscopia para una colonoscopia para retirar, para hacer una evaluación de todo el intestino, y si se detectan pólipos resecarlos y el paciente se cura de un eventual cáncer de colon”, aseguró.