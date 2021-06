Lalcec hace mamografías gratuitas a 160 mujeres: se agotaron los turnos

La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (Lalcec) realiza desde este lunes y hasta el jueves mamografías gratuitas a 160 mujeres en el Mamógrafo Móvil Avon-Lalcec que se estacionó en Almafuerte 620, frente a la sede local de la institución.

Los turnos fueron asignados a personas que están en edad de riesgo de cáncer mamario (entre 40 y 65 años), que no tienen obra social y no se hacen el estudio desde hace varios años. No se incluyeron mujeres que están en período de lactancia. Al concurrir, no deben presentar orden médica pero sí el DNI para corroborar su domicilio.

En su mayoría son de barrios de San Pedro y las localidades del partido por lo que la Dirección de Comisiones de Fomento que conduce Adrián Devito dispuso de transportes para el traslado al centro de la ciudad.

Debido a la alta demanda, Lalcec abrió una lista de espera con mujeres que serán convocadas en caso de que alguna de las que tiene turno no se presente. En la nómina hay alrededor de 50 anotadas. En octubre la entidad hará su propia campaña de mamografías gratis y quienes no fueron incluidas en la presente tendrán prioridad.