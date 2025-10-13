Lalcec San Pedro despidió este lunes a Daiana Pujal, una mujer de 35 años que falleció tras darle batalla al cáncer.

Desde la organización local que trabaja para visibilizar la problemática expresaron sus condolencias en un sentido mensaje.

"Este ultimo tiempo, formó parte de nuestras campañas de prevención del cáncer de mama, compartiendo con generosidad su tiempo, su energía y su testimonio", destacaron.

Con palabras de acompañamiento y cariño para su marido, sus padres y sus seres queridos, desde Alucec San Pedro destacaron: "Su recuerdo seguirá presente en cada acción que realizamos".

Daiana Pujal era docente de la sala verde del turno tarde en el jardín de infantes María Antonia Bouzón, de Río Tala, que este lunes suspendió las clases en señal de duelo.

Los restos de Daiana fueron velados en las salas de Coopser y eran inhumados este lunes a las 19.00, informó la cooperativa.

