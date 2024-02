María reportó: “Quiero reclamar el desastre que hicieron en La Tosquera. Vinieron a cambiar los tubos y pusieron todo re mal. ¿Por qué no hacen las cosas como tienen que hacer? Se me inundó todo y a mi hijo, la verdad que es una vergüenza. La gente que tiene Cecilio Salazar trabajando en la Municipalidad. La otra vez pasó lo mismo a mí y a mis dos hijos y nadie nos viene y pregunta si no pasó algo o no. Abajo de La Tosquera y para al lado de la escuela hicieron vereda. Se ve que los de este lado somos chanchos por eso no hicieron vereda, la verdad una vergüenza. Nosotros somos del barrio que está atrás de la escuela se nos viene el agua del vivero bartolito y no es de ahora, es de hace rato que está pasando esto. Jimena Mariño supuestamente es la delegada del barrio y ni siquiera pregunta ni viene a ver qué nos pasó”.