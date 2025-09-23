La Tosquera: "Es imposible pasar porque la calle está tapada de basura"
Una vecina envió una foto y dijo: "Es una vergüenza, no se puede pasar por la única calle transitable. Tuve que salir con mi bebé de apenas un mes a la Guardia y es imposible pasar porque la calle está tapada de basura".
